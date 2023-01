Castel San Giovanni, ciclista investito nella rotatoria. Disagi per il traffico

Un ciclista nella tarda mattina del 28 gennaio è stato investito all’interno della rotatoria tra via Allende e via fratelli Bandiera. L’uomo, un cinquantenne residente nel milanese, stava pedalando il sella alla sua bicicletta quando, per cause ancora da accertare, è stato investito da un suv di colore bianco con alla guida un cinquantenne di Castelsangiovanni. Il ciclista è stato subito trasportato in Pronto Soccorso dai sanitari del 118, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto gli agenti della Polizia locale per la ricostruzione della dinamica. Visto il luogo, trafficatissimo, e l’orario si sono formate lunghe code.

