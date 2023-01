Castel San Giovanni celebra i 104 anni di Giuseppe Bassi con il film Bassil’Ora

Venerdì 3 febbraio al cinema teatro Moderno di piazza Olubra verrà proiettato Bassil’Ora in omaggio a Giuseppe Bassi, uno degli ultimi testimoni viventi della campagna di Russia.

Il film, per la regia di Rebecca Basso, verrà trasmesso in occasione del giorno del 104esimo compleanno del protagonista e viene proiettato in collaborazione con l’Unione nazionale italiana reduci di Russa Stradella Oltrepò. L’ingresso è ridotto per i soci Ana e Unirr.

Il film è girato come documentario e si avvale di foto di repertorio, disegni, animazioni. Bassi, classe 1919, è stato un sottotenente del 120° Reggimento artiglieria motorizzata, divisione celere. Spedito in Russia nel 1942, la vigilia di Natale dello stesso anno venne catturato dai russi ad Arbuzovka e imprigionato a Tambov, Oranki e poi a Suzdal.

Il 27 aprile 1946, poté riprendere finalmente la strada verso casa dopo aver respirato il gelo micidiale di quattro inverni. La sua è una delle ultime voci in grado di testimoniare la drammaticità di quegli eventi.