Il Nibbiano&Valtidone asfalta il Rolo e conquista la Coppa Minetti: 5-0, poker di Grasso

Il Nibbiano&Valtidone del patron Valter Alberici e di mister Sergio Volpi strapazza il Rolo e vince la Coppa Minetti, la competizione organizzata dalla Figc dell’Emilia Romagna per le squadre di Eccellenza e Promozione.

Mattatore assoluto del 5-0 con cui i biancazzurri hanno dato spettacolo in finale, giocata sul campo di Noceto, è stato Domenico Grasso, autore di un poker.

Gara sbloccata al 16′ dall’attaccante scattato sul filo del fuorigioco (vibranti le proteste reggiane) e raddoppio di Alessandro Minasola (21 centri stagionali per lui) su calcio di rigore. Prima dell’intervallo, ancora Grasso approfitta di un pasticcio della difesa del Rolo e firma il tris del Nibbiano&Valtidone.

In apertura di ripresa, Grasso deve solo spingere di piatto in rete un perfetto assist di Minasola e poco dopo, al 51′, è bravissimo a girarsi in area, imbeccato da Daniel Jakimovski per il 5-0.

Per i piacentini inizia ora la fase nazionale, che vedrà impegnate le vincitrici delle altre Coppe regionali: in palio, per la vincitrice finale, la promozione in Serie D.

