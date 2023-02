Santuario di Strà, si celebrano i 65 anni dalla posa della prima pietra

Questo fine settimana si celebrano i 65 anni dalla posa della prima pietra del santuario di Strà. Per celebrare l’evento sono in programma un concerto e poi una celebrazione religiosa, anche nel ricordo di chi -, don Andrea Mutti scomparso nel 2010 -, all’epoca credette nell’idea, ritenuta da molti un’utopia, di costruire in quel luogo un santuario.

Si partirà sabato 11 febbraio alle 21.00 con un concerto a cura del coro Ana della Val Tidone. Il coro delle penne nere si esibirà all’interno del santuario. Le offerte raccolte durante la serata saranno devolute a favore dei restauri per il santuario.

Domenica 12 si celebra invece la trentunesima Giornata del malato e si festeggiano i 65 anni del santuario mariano. Alle 17,30 verrà celebrata una messa presieduta dal vicario generale della diocesi di Piacenza Bobbio, monsignor Giuseppe Basini.

L’articolo di Mariangela Milani su Libertà