Stasera a Borgonovo si ride per la solidarietà: spettacolo in favore dell’Hospice

Sabato, 25 febbraio, nel salone don Orione di via Sarmato si ride per solidarietà. Alle 21 la Filodrammatica San Bernardino di Bettola si esibisce a favore dell’associazione Amici dell’hospice di Borgonovo. “Se vöin le nasì cuion….al möra mia fürb!” è il titolo della divertente commedia in tre atti ambientata a casa del signor Ugo Marini un uomo benestante, vedovo dell’amata Clementina, motivato da una fervente fede cattolica che si mette in testa di voler maritare le due sorelle zitelle. Risate a non finire.

