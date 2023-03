Mille ciclisti al via per la Granfondo Valtidone. Le info sulle limitazioni

Pianello si prepara ad accogliere la carovana di circa mille ciclisti che questa domenica invaderanno l’intera Val Tidione, con sconfinamenti anche in Valluretta e, per un breve tratto, anche sull’Appennino lombardo. Dalle 9.30, in zona piscina comunale, parte infatti la quarta edizione della “Granfondo Valtidone” con cui gli organizzatori, Asd Sant’Angelo con il contributo importante di Cantina Valtidone e diversi altri sponsor, aprono la stagione di eventi per gli amanti della due ruote. Gli iscritti provengono dalla vicina Lombardia ma anche da Trentino, Veneto, Svizzera, Francia e Marche. In vista del maxi appuntamento si preparano nel frattempo i due percorsi, uno di 90 e uno di 120 chilometri, lungo i quali, tra le 9.30 e le 15.30, potranno verificarsi parziali interruzioni del traffico per consentire il passaggio dei ciclisti.

Il primo circuito parte da Pianello verso Mulino Santa Margherita, Agazzano, Rezzanello, Momeliano, Chiosi, Passo Caldarola, Casa la Croce, Cà dell’Alpe, Cà del Diavolo, Pecorara, Nibbiano e Pianello. Il secondo anello sarà invece di ben 120 chilometri, sempre con partenza da Pianello, Montalbo, Pizzofreddo, Stadera, Caminata, Nibbiano, Trevozzo per poi ricalcare di nuovo il precedente percorso. Nel primo pomeriggio, sempre a Pianello base logistica dell’evento sportivo, si terranno le premiazioni e ci saranno i punti ristoro dove i ciclisti potranno rifocillarsi al termine dei circuiti. In largo dal Verme, attorno alla rocca comunale, verranno premiati gli assoluti (primi tre classificato uomini e donne di ognuno dei due percorsi). In zona piscina, dove ci saranno anche i ristori, verranno invece premiate le società e i primi cinque di ogni categoria in gara.

La Granfondo Valtidone è valida come prima prova Alè Regione e prima prova della Coppa Piemonte. Per Pianello la Granfondo è il primo di una lunga serie di eventi.

LE INFO SULLE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE – L’organizzazione fa sapere che “le limitazioni alla circolazione saranno “mobili”. Dureranno circa 20 minuti intorno al passaggio della testa della manifestazione. I successivi stop saranno gestiti dalle staffette presenti per il tempo strettamente necessario al transito del gruppetto scortato”.