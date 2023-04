Castel san Giovanni, piano di rilancio da 70 milioni di euro per Valvitalia

Il gruppo Valvitalia ha approvato un piano di rilancio che dovrebbe far uscire dalle secche della crisi il gruppo di cui fanno parte anche gli stabilimenti di Castel San Giovanni e Arena Po. Il piano prevede che Cassa Depositi e prestiti aumenti la sua quota azionaria, immettendo 70 milioni di euro di liquidità. In contemporanea è previsto il consolidamento del debito bancario per 30 milioni di euro, oltre ad un significativo stralcio di restanti 70 milioni di euro e la conversione in strumenti partecipativi di restanti 30 milioni di euro ottenuti da Patrimonio Rilancio nel 2021.

“In questo modo, la società fondata dalla famiglia Ruggeri all’inizio degli anni 2000 – si legge in una nota – e oggi sotto la guida dell’amministratore delegato Andrea Forzi, salvaguarda la continuità aziendale e gli assetti strategici, concludendo positivamente sia la rinegoziazione del debito con i creditori, mediante il consistente stralcio del debito con le banche e la conversione in strumenti partecipativi del prestito ottenuto da Patrimonio Rilancio nel 2021, sia il necessario rifinanziamento per l’attuazione del Piano Strategico con l’apporto di nuova finanza, per un ammontare di 70 milioni di euro, da parte del socio CDPE Investimenti , che salirà dall’attuale partecipazione del 50% a una posizione di maggioranza con il 75% delle azioni”.

Salvatore Ruggeri, assieme ai figli Massimiliano e Luca, vengono confermati presidente, vice presidente esecutivo e direttore commerciale e supporteranno l’amministratore delegato nel percorso di rilancio del gruppo.