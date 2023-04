Il pickleball sbarca in val Tidone: un mix tra tennis e padel che piace a tutte le età

Nasce a metà degli anni ‘60 in America con racchettoni da spiaggia e pallina da hockey su prato, su un malandato campo da badminton, reinventato con la rete da tennis. Ecco riassunto il pickleball, nuovo sport per gli amanti della racchetta ma anche per gli esordienti assoluti. Nel Piacentino il primo campo è stato inaugurato a Creta di Castel San Giovanni, nel circolo Olubra. I dettagli nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.

