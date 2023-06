Al termine di un quarto di finale infinito, la Borgonovese batte ai calci di rigore il Quattro Castella Reggio Emilia e si qualifica per la semifinale playoff di Prima Categoria.

La squadra di casa ha meritato la vittoria nonostante qualche errore di troppo sotto porta.

Botta e risposta a cavallo del 60′ tra Pellicciari e Fornaciari per l’1-1 dei tempi regolamentari e supplementari, ai calci di rigore fatali per gli ospiti gli errori di Rinaldi e Cilloni. Il sogno Promozione a Borgonovo continua.

