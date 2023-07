Nibbiano: benemerenze civiche a De Luca, Fava e alla memoria di Travini

Martedì 18 luglio, a Nibbiano, verranno consegnate tre benemerenze civiche di cui una alla memoria dell’imprenditore Vittorio Travini, fondatore di Olimpia 80, venuta a mancare nel 2018.

Un’altra benemerenza civica, in occasione dei festeggiamenti del patrono San Colombano, sarà attribuita ad Angela Maria De Luca, per tanti anni bidella delle scuole di Nibbiano e Trevozzo, dove tutt’ora continua a far sentire la sua presenza.

Sempre martedì verrà premiato anche il giornalista e scrittore Umberto Fava, infaticabile presidente di giuria, da ben 35 anni, e anima del Premio di poesia Valtidoncello. Le premiazioni saranno alle 18 nella sala del Comune, a Nibbiano, in piazza Combattenti. Al mattino verrà invece celebrata, alle 11, la messa con l’offerta dell’olio votivo da parte del sindaco Franco Albertini.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’