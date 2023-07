Rock around the Book, l’omaggio a Lucio Dalla apre il festival di Alta Val Tidone

Si è aperta con un omaggio a Lucio Dalla, a Genepreto di Nibbiano, la terza edizione di Rock around the Book. Protagonista del primo dei cinque eventi del festival itinerante è stato il cantautore bolognese che Paolo Jachia ha fatto rivivere attraverso il suo libro “Lucio Dalla. Le più belle canzoni commentate”.

Insieme a lui Francesco Paracchini, la voce di Laura Bonomi, in arte Laura B, e il maestro Nicola Gallo, hanno accompagnato gli spettatori in un viaggio che ha toccato alcuni dei brani più famosi tra cui La sera dei miracoli, Anna e Marco, fino all’emozionante 4 marzo 1943, riuscendo a coinvolgere in un’atmosfera intimistica ma partecipata il numeroso pubblico.

Rock around the book è curato da Gianni Fuso Nerini e Antonio Bacciocchi ed è promosso dal Comune di Alta Val Tidone. Tappe anche a Cicogni, Nibbiano, Pecorara e Caminata.