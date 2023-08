Solidarietà, musica e cotechini protagonisti delle serate di festa a Pianello

Prende il via stasera, a Pianello, la lunga infilata di eventi che prelude alla fiera d’agosto, in programma mercoledì prossimo 30 agosto. Stasera si parte con un evento benefico: in piazza Mercato si celebrerà la festa del Gigi con musica dagli anni Settanta in avanti. Il ricavato sarà devoluto a favore di una scuola dei territori alluvionati dell’Emilia-Romagna.

Domani, domenica 27 agosto, è il giorno della 57° sagra del cotechino con i volontari della Pro loco intenti a celebrare il prodotto principe della gastronomia locale: il cotechino corto che si mangia a “mò di panino”. Mercoledì 30 agosto l’appuntamento è con la fiera d’agosto. Per l’occasione stand gastronomici, bancarelle, hobbisti, musei e mostre aperte, mercato dell’antiquariato e tanta musica. Taglio del nastro alle 10 davanti all’antica rocca comunale.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ