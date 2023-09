Classico giro del medio Po: sabato parte la gara in memoria di Alberto Ginofero

Manca sempre meno alla 54esima edizione del Classico Giro del Medio Po-Memorial Alberto Ginofero, gara nazionale per Elite e Under 23 in programma questo sabato a Castel San Giovanni grazie all’organizzazione del Gruppo sportivo Luigi Maserati.

La corsa scatterà alle 13.30 dal centro castellano, dove si concluderà dopo 161 chilometri e 400 metri, frutto di 5 giri che toccheranno i territori comunali di San Nicolò, Borgonovo, e le località di Fornello, Ziano e Razza. Alla presentazione dell’evento, è stata premiata Sandra Olivieri, vedova di Ginofero, entusiasta del valore raggiunto dalla manifestazione sportiva intitolata al marito.

{{gallery-0}}