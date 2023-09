Atleti di ieri e oggi: grande festa per il trentennale della Castellana Volley

La Castellana Volley ha chiuso le celebrazioni per il trentennale con una grande festa. Sul palco allestito in zona stazione sono salite le ragazze e i ragazzi della pallavolo di Castel San Giovanni. Quelli di oggi, ma anche quelli di ieri che nel corso dei decenni hanno contribuito a scrivere la storia dei primi trent’anni di vita della società sportiva. Alla festa sono stati invitati anche gli ex pallavolisti e le ex pallavoliste che dal 1993, anno di nascita della Castellana Volley, hanno militato tra le fila della società sportiva

Ad ognuno di loro durante la serata la presidente, Silvia Bortoli, e i dirigenti hanno consegnato una maglia blu, che porta impresso il logo del trentennale. Conclusi i festeggiamenti è già ora di pensare agli allenamenti nella nuova palestra del polo Volta, nella palestrina della Tina Pesaro e, dal 25 settembre, nel Palacastello.