Giovani castellani e le loro esperienze di vita: al via “Biblioteca Vivente”

Si chiama Biblioteca Vivente la rassegna che giovedì, 28 settembre, prenderà il via a Villa Braghieri di Castel San Giovanni con protagonisti giovani castellani e le loro esperienze di vita, magari all’estero. Il primo protagonista, giovedì alle 21, sarà Edoardo “Edo” Panizzari, o “the aussie” e cioè l’australiano come è stato soprannominato dagli amici da quando, sei anni fa, lasciò Castel San Giovanni per trasferirsi a Sidney in Australia. Durante la serata, aperta a tutti con ingresso libero, il 32enne castellano racconterà della molla che sei anni fa lo ha spinto a lasciare Castello per cercare fortuna in una terra del tutto sconosciuta. “Non sapevo quasi parola di inglese – racconta Panizzari – e all’epoca mai avrei immaginato la mia vita fuori da Castel San Giovanni”.

Ad intervistarlo sarà l’amico e consigliere comunale Andrea Trespidi. La rassegna proseguirà con ospite Caterina Tosca che per un anno ha vissuto e studiato in Turchia.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’