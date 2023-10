“Camaleonti nella nebbia”. Al teatro di Pianello l’incontro con Monica Caprari

Venerdì 6 ottobre in teatro a Pianello si presenta il libro “Camaleonti nella nebbia”, di Monica Caprari. L’incontro a ingresso libero aperto a tutti è organizzato dalla biblioteca comunale, in collaborazione con la libreria Puma di Castel San Giovanni e avrà inizio alle 21.

L’autrice si sofferma su quattro differenti storie che, come le stagioni, sembrano tra loro separate ma che in realtà dipendono l’una dall’altra in un gioco di intrecci e colpi di scena.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ