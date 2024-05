L’U13 della Castellana Volley alla Final four regionale: domenica Memorial e Torneo

Domenica 9 giugno le 12 ragazze dell’Under 13 della Castellana Volley saranno a Bologna per partecipare al Final four regionale a cui hanno avuto accesso dopo aver battuto, durante una partita in un Palatenda affollato come solo per le grandi occasioni, le ragazze del Bvolley Romagna.

Il 9 giugno la Castellana Volley dovrà invece vedersela con il San Lazzaro Bologna, primo ostacolo da superare per ambire ad un traguardo che coronerebbe una stagione già di per sé sorprendente. Nel frattempo, già questa domenica 2 giugno ci si prepara intanto al 26° Memorial Silvia Viola e la 3° Trofeo Piero Pellini in programma al Palatenda di Castel San Giovanni.