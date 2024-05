Amministrative a Ziano, sfida tra Maria Grazia Molinelli e Manuel Ghilardelli

A Ziano sono due le liste in corsa per l’amministrazione del paese, dove i 2.386 elettori sono chiamati a scegliere tra i candidati sindaco. Eccoli in ordine di comparizione sulla scheda elettorale.

Maria Grazia Molinelli (di 70 anni) che si presenta con la lista “Idea comune”.

Manuel Ghilardelli (di 48 anni) che guida la lista “Ghilardelli per Ziano”.