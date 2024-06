Castel San Giovanni, tre liste: Mariacristina Ceruti, Carlo Capelli, Valentina Stragliati

Tre le liste in corsa a Castel San Giovanni per governare il paese, dove gli elettori sono 9.947. Ecco chi sono i candidati sindaco, in ordine di comparizione sulla scheda elettorale.

Mariacristina Ceruti (di 55 anni) con “Piacere Castello”, Carlo Capelli (di 67 anni) che guida la lista “Civiltà castellana”, e Valentina Stragliati (di 40 anni) che si presenta con “Castellani con Valentina Stragliati sindaco”.