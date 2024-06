Piozzano, Brigati nuovo sindaco: “Il territorio e i servizi saranno la priorità”

Piozzano ha un nuovo sindaco: si tratta di Carlo Brigati, che ha avuto la meglio su Antonella Bollati e Robertino Barocelli. Brigati raccoglie il testimone dopo dieci anni di guida targata Lorenzo Burgazzoli, il sindaco “tuttofare”.

“È una grandissima emozione – ha raccontato a caldo Brigati – pensavo che si andasse per le lunghe e per questo mi ero ritirato in casa, dove ho appreso di questa vittoria. Ringrazio tutti quelli che hanno credito in me e nella mia squadra. Quale sarà il nostro primo punto? Sono stato nella squadra di Burgazzoli, quindi cercherò di dare continuità al suo operato durato 10 anni. Di certo, l’attenzione al territorio, ai servizi e alla comunità saranno le nostre priorità. A chi dedico la vittoria? Alla mia famiglia che mi ha sostenuto, alla mia squadra e ovviamente alla comunità”.