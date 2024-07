Al Polo logistico di Castel San Giovanni giornata storica: oggi è entrato il primo treno

Il Polo logistico di Castel San Giovanni compie un altro passo in avanti in termini di qualità e sostenibilità: questa mattina poco dopo le 11.00 è arrivato il primo treno al servizio dei magazzini.

Si tratta di un convoglio con cinque vagoni di DB Cargo (società italiana delle Ferrovie tedesche), che sfrutta il binario e lo scalo merci divenuti operativi dopo anni di attesa.

Ad accoglierlo, il prefetto Paolo Ponta, il sindaco di Castel San Giovanni Valentina Stragliati e il presidente della Provincia Monica Patelli, oltre ai rappresentanti delle varie società coinvolte.

L’utilizzo del treno per ricevere e spedire merci consentirà un notevole risparmio in termini di emissioni e di efficienza, togliendo dalla circolazione migliaia di viaggi in camion ogni anno.

“Grazie anche a questo nuovo e importante tassello, il nostro Polo logistico si conferma un fiore all’occhiello a livello europeo”, ha commentato Valentina Stragliati.