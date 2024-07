Musica, colori e integrazione: la festa indiana per celebrare la donna nel Piacentino

Sono più di 250 le donne indiane di Castel San Giovanni e Borgonovo che si sono ritrovate nella sede scout di via Parpanese per celebrare l’orgoglio femminile. L’occasione è stata il Mela Punjabna Da, festa organizzata durante il “Teeyna Da Mela” cioè la festa delle figlie, delle ragazze e più in generale la festa delle donne.

Protagonisti sono stati i colori, i profumi, le atmosfere dell’India che le donne hanno celebrato cucinando, indossando i loro abiti e gioielli migliori e interpretando bellissime coreografie.

Tra le invitate insieme alle donne indiane anche diverse amministratrici di Borgonovo e Castello, tra cui le sindache Monica Patelli e Valentina Stragliati dichiarando che “queste donne rappresentano un ottimo esempio di buona integrazione”.