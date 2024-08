Tradizione, arte e luna park: tutto pronto per la grande fiera di Nibbiano

Tradizione, cultura, radici, commercio, arte, agricoltura, spettacolo e convivialità: tutto questo e molto di più è nel ricco programma della grande fiera di Nibbiano, uno degli eventi più sentiti e partecipati dell’estate in Alta Val Tidone, che avrà la sua giornata cardine martedì 20 agosto.

Un centinaio, anche quest’anno, i banchi di espositori, commercianti artigiani e hobbisti che animeranno il centro storico già dalle prime luci del mattino e per tutta la giornata. L’inaugurazione ufficiale è prevista per le ore 10.30 alla presenza del sindaco Franco Albertini e delle autorità civili, religiose e militari che, dopo il taglio del nastro e la visita alla fiera, proseguiranno nell’area del campo sportivo dove è allestita la caratteristica fiera del bestiame e del cavallo, accanto all’esposizione di mezzi agricoli d’epoca che dalle 16.30 saranno protagonisti di una pittoresca esibizione di trebbiatura.

“La grande fiera di Nibbiano – sottolinea Albertini – è il momento in cui il territorio e la comunità di Alta Val Tidone ricordano e festeggiano le nostre radici e le nostre eccellenze, in una giornata che ci insegna il valore della condivisione e dello stare insieme. Ringrazio già da ora tutti quelli che si spendono per settimane, se non mesi, nell’organizzazione, a partire dagli uffici comunali e le associazioni del territorio”.

IL PROGRAMMA DELLA FIERA

Molti gli eventi che accompagneranno e anticiperanno la grande fiera, a partire già da domenica 18 agosto quando nel borgo di Nibbiano si terrà il mercatino del tempo, in occasione della giornata del riuso. Prosegue, invece, la mostra Bella Alta Val Tidone, ospitata nei rinnovati locali della scuola dell’infanzia (ore 10-12 e 17-19, martedì 20 dalle 9 alle 22) con oltre 40 artisti che espongono oltre 100 opere che raffigurano la bellezza del territorio (l’esposizione prosegue poi fino a venerdì 23 agosto).

Dal pomeriggio di lunedì 19 sarà aperto il luna park nella zona piscina (anche martedì 20), mentre alle 21.30 sempre lunedì in Piazza Combattenti si terrà lo spettacolo musicale di Matteo Bensi, con punto ristoro curato da Salumi Grossetti. La giornata di martedì si chiuderà invece con musica e danze dell’orchestra Matteo Tarantino (in Piazza Combattenti) e il gran finale con i fuochi d’artificio piromusicali.