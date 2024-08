Ortrugo e chisöla a Borgonovo, tutto pronto per il Val Tidone Wine fest

In Val Tidone scatta l’ora della 15esima edizione del Val Tidone Wine fest. Il festival itinerante dei vini parte giovedì 29 agosto da Corano di Borgonovo per chiudersi domenica primo settembre a Borgonovo. Come sempre a farla da padrone sarà il connubio tra Ortrugo, protagonista del Wine fest, e chisöla, focaccia con i ciccioli protagonista della 58esima edizione di una sagra sempreverde organizzata dalla Pro loco.

Il programma

Si parte giovedì 29 agosto da Corano di Borgonovo con cena sotto le stelle e musica. Venerdì 30 prende il via la sagra della Pro loco tra musica, gastronomia, eventi sportivi, artisti di strada, mostre e tanto altro.

Domenica primo settembre via invece al Val Tidone Wine fest con protagonista l’Ortrugo lungo via Roma, dove si disporranno i produttori. In programma degustazioni, visite guidate al borgo e premi al miglior vino.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ