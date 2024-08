“Artista della poesia visiva”: la rivista Artribune nello studio di Giorgio Milani

Passando lungo via Pianello, a Borgonovo, la si nota appena. Il traffico incessante impedisce quasi di soffermarsi sugli edifici che costeggiano la via. Superato il portoncino di ingresso della chiesa di San Rocco, l’atmosfera cambia di colpo. Si entra in un’altra dimensione, nel tempio di un artista. Il laboratorio in cui Giorgio Milani trasforma in materia ciò che la creatività gli suggerisce. La chiesa (sconsacrata) è infatti da anni diventata uno degli studi dell’artista piacentino.

Su questo tempio ha messo gli occhi la nota rivista di settore Artribune che di recente a “Giorgio Milani, l’artista della poesia visiva con lo studio in una chiesa affrescata del Settecento” come recita il titolo del pezzo a firma di Livia Montagnoli, ha dedicato un lungo articolo. Una volta varcato l’ingresso della chiesa di via PIanello non si ha l’idea di entrare in un laboratorio. Al primo colpo d’occhio sembra di visitare una mostra al cui interno ci sono tutti, o molti, dei tratti distintivi di Giorgio Milani. Gli ultimi, in ordine di tempo, sono le Babeli a forma di globo.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’