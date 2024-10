Addio a Gino Dallagiovanna, decano delle palestre piacentine ed ex insegnante

Si è spento Gino Dallagiovanna, 71enne ex insegnante di educazione fisica conosciutissimo in Val Tidone anche per essere stato uno dei primissimi gestori di palestre private. Fu lui, tra gli anni Ottanta e Novanta, a introdurre in Val Tidone il modello di palestra all’americana, dove si praticava aerobica, body building e tanto altro. Le sue palestre erano anche un luogo di ritrovo, attorno a cui si era creato un vero movimento. Appassionato di atletica, salto in alto, nuoto, lancio del peso ed equitazione, Dallagiovanna è stato anche un insegnante che ha cresciuto generazioni di ragazzi e ragazze delle scuole superiori di Borgonovo e Castel San Giovanni.