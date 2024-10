Ziano, protocollo d’intesa per le tasse. Ipotesi addizionale variabile per il 2025

A Ziano per il 2025 addizionale Irpef ferma al 4 per mille e Imu seconda casa al 9,2 per mille. L’impegno è messo nero su bianco nel protocollo di intesa che il sindaco Manuel Ghilardelli ha firmato con le organizzazioni sindacali confederali dei pensionati, e cioè Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil. Nel protocollo l’amministrazione comunale si impegna a mantenere invariata la rete di servizi garantiti alle fasce più deboli, fino ad oggi, con circa 400mila euro rispetto al totale di 2 milioni di euro del bilancio comunale. Per il prossimo anno l’amministrazione comunale ha promesso ai sindacati di valutare “la possibilità di un’aliquota differenziata in base al reddito” con riferimento all’addizionale Irpef. Oggi cioè tutti pagano il 4 per mille, ma in futuro potrebbero essere introdotte aliquote diverse a seconda del reddito percepito.