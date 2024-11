Integrazioni possibili: undici studenti dalla Finlandia a Castello con Erasmus

Undici ragazzi e ragazze finlandesi sono ospiti a Castel San Giovanni, all’interno di un viaggio Erasmus. Il gruppo di giovanissimi finlandesi soggiorna a casa di coetanei delle scuole medie con cui è stato attivato uno scambio culturale all’insegna dell’integrazione possibile.

Oltre a partecipare a lezioni in classe le delegazione di studenti Erasmus partecipa a gite fuori porta, come quella a Milano con destinazione il Memoriale della Shoah. Subito dopo il loro arrivo in città, i giovani studenti Erasmus hanno ricevuto il saluto di benvenuto dalla sindaca Valentina Stragliati, che nei locali della biblioteca li ha accolti a nome di tutti i castellani. A febbraio, saranno invece gli alunni delle scuole medie di via Mazzini a volare in Finlandia.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’