Castello, il ministro Valditara visita le scuole: “Valorizzano diversità, studente al centro”

Il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara ha fatto tappa questa mattina a Castel San Giovanni. Il ministro ha visitato sia il Comprensivo Cardinale Casaroli, dalle scuole per l’infanzia fino alle medie, che anche il Polo superiore Volta, dai licei al professionale di Castello con anche gli indirizzi tecnici di Borgonovo, con un affaccio sul vicino distaccamento del Raineri Marcora (che non ha però avuto il tempo di visitare fisicamente). “Una visita storica” come l’ha definita la sindaca Valentina Stragliati riferendosi al fatto che non si ha memoria, almeno negli ultimi decenni, della visita alle scuole di Castel San Giovanni di un ministro dell’istruzione.

Il ministro ha trovato ad accoglierlo un nutrito gruppo di autorità, ma soprattutto una folla di bambini, adolescenti, ragazzi e ragazze in rappresentanza di un mondo scolastico che a Castel San Giovanni(con anche i plessi di Borgonovo e Sarmato) conta circa 2800 tra alunni e studenti. “Una scuola aperta al territorio – l’ha definita il ministro – che da quello che ho potuto constatare e vedere questa mattina, sa valorizzare le diversità e i talenti mettendo al centro prima di tutto lo studente e la persona”.