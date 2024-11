“Il Medioevo nella Valtidone e Valluretta”: le storie e i segreti di 25 località del territorio

È uscito in questi giorni, fresco di stampa, il secondo volume de “Il Medioevo in Valtidone e Valluretta“, a cura dell’appassionato studioso Pierluigi Bavagnoli. Nel nuovo volume, edito da Lir, l’autore passa in rassegna altre 25 località del territoriale compreso tra la Valluretta e il confine con il territorio Pavese: da Agazzano a Nibbiano, Pecorara, Roccapulzana e Rocca d’Olgisio, Pavarano, Genepreto, Trevozzo, Stadera, Montalbo, Castellaro, Pianello, Vicobarone e tanti altri. Si completa un’opera monumentale, costata anni di studi e ricerche certosine. Lo studioso ha spulciato non meno di 25 mila pergamene, di cui 1600 inerenti la Valtidone e la Valluretta, appoggiandosi ad archivi pubblici e privati.

una miniera di informazioni

Il libro è una finestra che consente di affacciarsi sul passato. Di ogni località l’autore fornisce cenni storici con notizie che dipingono piccoli affreschi, come quello relativo al mercato di Agazzano “frequentato assiduamente da prestatori di denaro quali Gabriele da Campremoldo”. Ci sono mappe e materiale fotografico dove l’autore apre squarci inediti, come su tale Oberto della Rocca, vescovo di Bobbio dal 1203 al 1233. “Con lui, protagonista di diverse vicissitudini – dice Bavagnoli -, terminò l’autonomia di Bobbio, che in seguito venne assoggettato al Comune di Piacenza”