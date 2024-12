Castel San Giovanni, commercio in difficoltà: “Arriva sempre meno gente”

Cosa sta succedendo al commercio del centro storico di Castel San Giovanni? Una rete di negozi dove se da un lato non manca niente e la qualità ancora resiste, dall’altro i segni di una crisi più che strisciante sono evidenti.

Nella sola parte alta del corso, all’incrocio con piazzale Gramsci, si conta non meno di una decina di vetrine vuote. Non un bel biglietto da visita per chi entra in città. A detta dei commercianti la crisi va ricondotta anche “al calo di attrattività del mercato del giovedì e della domenica”.

“Un tempo qui veniva gente da Milano che poi si riversava anche nei nostri negozi – segnalano alcuni – ora ci dicono: ma cosa venivamo a fare?”. Altri se la prendono con la crisi dovuta alla concorrenza dell’on line e alla “mancanza di una viabilità che incentivi a fermarsi in centro storico”. Ma c’è anche chi va in controtendenza indicando come soluzione “il sapersi differenziare e puntare sulla qualità”.

Nel frattempo l’amministrazione comunale ha lanciato una campagna per invitare a comprare castellano e annuncia misure a sostegno del marketing territoriale con il nuovo bilancio.