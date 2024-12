“Lo Specchio”: la chef stellata Isa Mazzocchi racconta l’anima del suo ristorante

Una puntata, quella di stasera a “Lo Specchio di Piacenza“, la trasmissione condotta da Nicoletta Bracchi in onda su Telelibertà alle 20.30, dedicata alla straordinaria storia di una donna che ha trasformato la passione per la sua terra e le sue radici in una stella Michelin, confermata anche nel 2024. Si tratta di Isa Mazzocchi, chef stellata e anima del ristorante La Palta, nel cuore della Val Tidone.

Non una semplice chef, ma interprete e narratrice del territorio, Isa Mazzocchi porta in tavola sapori, storie ed emozioni, combinando creatività e rispetto per i prodotti locali.

di cosa si parlerà in puntaTA

Durante la puntata, al centro dello Spazio Rotative si parlerà di nuove tendenze nella ristorazione, del rapporto tra tradizione e innovazione, e dell’importanza di una filiera corta basata su piccoli produttori di fiducia. Mazzocchi condividerà anche la sua visione di una cucina sostenibile, esplorando come questo concetto sia ormai una necessità.

Non mancheranno riflessioni sui cambiamenti nelle abitudini alimentari, sul ruolo dello chef come ambasciatore di valori. La Chef racconterà anche i momenti che hanno segnato la sua carriera, dai primi passi nella cucina di famiglia alle esperienze con grandi maestri come Gualtiero Marchesi e George Cogny. Un incontro con una protagonista che incarna il meglio della cultura gastronomica piacentina e italiana.