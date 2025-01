Attività ricreative e sociali nel calendario del centro diurno “Isola che non c’è”

Viene distribuito in questi giorni il nuovo calendario dei ragazzi e delle ragazze del centro diurno “Isola che non c’è” di via Amendola a Castel San Giovanni. L’ottava edizione del lunario è stata come sempre resa possibile grazie alla generosità dell’associazione Itaca. Lo scorrere dei 12 mesi è accompagnato da una lunga infilata di foto che ritraggono compleanni, gite, attività, laboratori che ogni giorno impegnano i ragazzi e le ragazze diversamente abili e i volontari dell’associazione. Il volto del sodalizio è rappresentato dal viceopresidente Gianni Maini che, nell’ultima pagina del lunario, ricorda le finalità dell’associazione “nata per promuovere l’integrazione nell’ambito sociale, attraverso l’organizzazione di attività ricreative”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’