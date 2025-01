Oggi la finale di Coppa d’Eccellenza tra Nibbiano & Valtidone e Gambettola

Oggi, sabato 25 gennaio, alle 15, il sintetico Bonarelli di Granarolo dell’Emilia ospiterà la finalissima di Coppa Italia di Eccellenza. Il match, che vedrà affrontarsi la formazione piacentina del Nibbiano & Valtidone contro i romagnoli del Gambettola, si disputerà in gara unica. In caso di pareggio al termine dei 90 minuti regolamentari, si procederà con i supplementari e, se necessario, i rigori per decidere la squadra vincitrice.

Il Nibbiano e Valtidone arriva alla finale con un po’ di difficoltà legate alle assenze (gli squalificati Ababio, centrocampista, e Fogliazza, difensore centrale, oltre all’esterno basso Castellana), ma la squadra si prepara con fiducia.

Anche il Gambettola arriva alla finale in condizioni complicate. Non ci sarà il centrocampista Turci, fuori per la rottura del crociato, mentre gli attaccanti Peluso e Zavatta sono attualmente in dubbio. In più, in panchina non siederà mister Bernacci, squalificato: al suo posto guiderà la squadra il dirigente Filippo Angeli.

La finale promette di essere intensa e combattuta, con entrambe le squadre determinate a conquistare il trofeo in memoria di Dorindo Sanguanini.