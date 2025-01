Teatro Verdi di Castel San Giovanni, in concerto l’Orchestra dei Colli Morenici

Il Teatro Verdi di Castel San Giovanni apre le sue porte a una serata speciale, oggi alle ore 21, ospitando il concerto “Classic in Pop” nell’ambito della stagione musicale del “Palestrina”. Protagonista dell’evento è l’Orchestra Sinfonica dei Colli Morenici, diretta dal maestro Nicola Ferraresi, che inaugura la rassegna con un programma pensato per stupire e coinvolgere il pubblico.

“Classic in POP”, come ha sottolineato Ferraresi, direttore d’orchestra e clarinettista, non è solo un concerto, ma un vero e proprio viaggio sonoro in cui i confini tra i generi musicali svaniscono, dando vita a un dialogo affascinante tra epoche e stili. L’ascoltatore verrà trasportato in un’esperienza unica: celebri capolavori della musica colta saranno reinterpretati con arrangiamenti moderni e contaminazioni pop, che donano freschezza e dinamicità a brani senza tempo. La melodia classica si fonde con ritmi e sonorità attuali, regalando emozioni inaspettate e avvicinando il pubblico a un repertorio che riesce a parlare anche alle nuove generazioni. E quindi alcuni stralci dell’antologia di Bach, Vivaldi, Mozart e Handel prendono vita in una veste completamente nuova.

L’Orchestra dei Colli Morenici, celebre per la sua versatilità e per la capacità di esplorare nuovi linguaggi musicali, proporrà una serata capace di sorprendere e coinvolgere, mostrando come la musica classica possa ancora reinventarsi e affascinare. Innovazione e tradizione in un equilibrio perfetto.