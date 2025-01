Eccellenza, il Nibbiano batte il San Donnino e agguanta la Correggese al primo posto

Era un’occasione davvero ghiotta per il Nibbiano e i ragazzi di mister Rastelli sono stati bravi ad approfittarne. La formazione piacentina vincendo in casa dell’ostico Borgo San Donnino avrebbe infatti avuto la possibilità di raggiungere in vetta alla classifica del campionato di Eccellenza la Correggese, sconfitta domenica dalla Fidentina, e così è stato.

Partita equilibrata e ostica fino al fischio finale. Decisive la rete di Minasola al 24esimo e l’autorete di Bationo all’84esimo, nel mezzo il gol del provvisorio pareggio firmato da Ferretti per la formazione di casa.

Con questa preziosa vittoria il Nibbiano&ValTidone sale quindi a quota 46 punti in compagna della Correggese.

LA FOTO GALLERY DI CLAUDIO CAVALLI: