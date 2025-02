“Promuovere il paese e il territorio della Val Luretta”: nasce Dreaming Agazzano

Si chiama Dreaming Agazzano ed è l’ultima nata nel panorama delle associazioni agazzanesi. Lo scopo dichiarato dal neodirettivo, guidato da Alberto Panizzari, è quello di promuovere le potenzialità di Agazzano e di tutto il territorio della Val Luretta. Non a caso il debutto della nuova associazione di promozione sociale è stato di fronte agli amministratori e alle restanti associazioni di Agazzano ma anche Piozzano e Gazzola. Oltre a Panizzare guidano il neo direttivo il vicepresidente Mattia Conti e il segretario Claudio Marino. “Sicuramente – dice Panizzari – organizzeremo un evento per i bambini e un’iniziativa in occasione della prossima fiera dell’Ascensione. Un altro evento che di sicuro riproporremo – dice ancora il neo presidente – è la marcia notturna della poiana”. Ne frattempo a metà mese anche Dreaming Agazzano prenderà parte all’incontro con l’amministrazione comunale per concordare il prossimo calendario di eventi che animeranno la vita di paese durante tutto il periodo estivo.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’