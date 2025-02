“Sessualità e affettività”, diretta satellitare per 70 studenti del Romagnosi

“Sostenere le nuove generazioni significa sostenere il futuro”. Un principio ispiratore per Conad Centro Nord che nella mattinata di mercoledì 12 febbraio ha dato appuntamento allo Spazio Holden della Biblioteca “Giana Anguissola” a 70 studenti dell’istituto Romagnosi per seguire la diretta satellitare del quarto dei cinque eventi nazionali previsti per l’anno scolastico in corso del Progetto Scuola di Fondazione Conad ETS realizzato con il supporto di Unisona APS.

”Sosteniamo il futuro è la strategia di Conad e questo significa anche sostenere appunto le nuove generazioni – ha detto Veronica Corchia di Conad Centro Nord – per noi è dunque fondamentale dialogare con i giovani su temi di attualità che li riguardano, in modo da renderli sempre più consapevoli e protagonisti del cambiamento sociale in atto”.

“Sessualità e affettività” è il tema dell’evento, che va affrontato con i giovani parlandone apertamente e senza imbarazzo come ha spiegato Francesca Cavallini, presidente Centro Tice.

“Basta molto poco; anche solo come genitori dovremmo utilizzare il nome appropriato degli organi genitali perché è il primo passo per fare educazione sessuale corretta. Il solo fatto di parlarne senza “ridacchiare” è importantissimo: i nostri organi genitali sono parte del corpo come gomiti o ginocchia e avere una vita sessuale sana equivale a mangiare bene per cui è un bene discuterne e studiare la letteratura scientifica di riferimento”.