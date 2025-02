Tutela per anziani e famiglie meno abbienti, patto sociale a Castel San Giovanni

Le organizzazioni sindacali confederali unitarie dei pensionati e l’amministrazione comunale di Castel San Giovanni hanno stretto un nuovo patto sociale. Hanno cioè firmato un protocollo di intesa che prevede una serie di azioni che l’amministrazione comunale si impegna a mettere in atto, o ha già messo in atto, per tutelare anziani, famiglie meno abbienti e in una parola tutte le fasce più fragili della popolazione.

Spesa sociale alle stelle

Per il 2025 le casse del comune hanno impegnato oltre tre milioni di euro nella cosiddetta spesa sociale. Tra le linee guida del nuovo protocollo ci sono la volontà di non aumentare la pressione fiscale, la lotta all’evasione fiscale, la salvaguardia del livello dei servizi.

La firma del documento

Il documento è siglato da un lato dalla sindaca Valentina Stragliati insieme al vice Giovanni Cattanei e all’assessora al welfare Elena Galli, e dall’altro per lo Spi Cgil da Claudio Malacalza, Luciano Badini e Domenico Urga, per la Fnp Cisl da Franco Sdraiati e Romana Franzini insieme al segretario generale Michele Vaghini e per la Uilp Uil da Claudio Trivini e Pasquale Negro.