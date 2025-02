“A spôs me nonna“, risate in arrivo ad Agazzano con la Filodrammatica Gari

Sabato 22 febbraio nel centro parrocchiale di Agazzano si ride insieme agli attori della Filodrammatica Gari. La compagnia teatrale alle 21 porterà in scena “A spôs me nonna“ , brillante commedia di Alfredo Pitteri, autore ferrarese.

La trama

La commedia riadattata dalla Filodrammatica Gari, che ha sede nello storico rione piacentino di Sant’Agnese, tratta delle vicissitudini, problemi economici e non solo, della famiglia Rivelli, che spera di risollevarsi con l’arrivo dell’ ottava moglie del padre di Renata ,padrona di casa, confidando nell’eredità della nonna Quest’ultima, tra la sorpresa di tutti, soprattutto dei maschi di famiglia, non è una vecchietta acciaccata, come tutti si aspettano, ma una giovane esuberante. Il resto è tutto da ridere…

Ricavato pro giovani

Il ricavato delle offerte sarà in parte devoluto dall’Anspi di Agazzano a favore dei centri estivi.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’