Come sarà Castel San Giovanni? Il Pug in mano agli studenti

Il nuovo piano urbanistico di Castel San Giovanni pensato anche dai ragazzi.

Nell’aula magna del liceo Volta è iniziato il percorso che prevede la partecipazione di oltre un centinano di studenti e alunni di scuola media alla stesura del nuovo piano urbanistico. (Pug). Le scuole coinvolte sono i licei e l’Istituto professionale Volta con anche il vicino Marcora e le ultime classi di scuola media.

Per avvicinare i più giovani a una tematica tanto ostica sono stati distribuiti estratti in cui in poche e semplici parole si spiega cosa è il Pug. Le successive due fasi sono la compilazione di questionari e poi la costituzione di gruppi di lavoro. Gli esiti dei questionari e le proposte che usciranno dai gruppi di lavori verranno recepiti dai tecnici che stanno lavorando alla stesura della nuova programmazione urbanistica.

Nel frattempo martedì prossimo i consiglieri comunali saranno chiamati ad esaminare la parte del piano urbanistico che riguarda il riordino viabilistico. Tema questo spinoso per una città soffocata da auto e, soprattutto, camion.