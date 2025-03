Europei indoor, De Masi sfiora le semifinali e il record personale nei 60 metri

Si è chiusa con un sesto posto in batteria, da prima fra le escluse rispetto alle prime cinque volate in semifinale, l’avventura di Arianna De Masi agli Europei indoor di Apeldoorn, in Olanda. La velocista (originaria di Costalta di Pecorara) ha cercato di superarsi nei 60m, sfiorando anche il proprio record personale con il tempo di 7’’31 (appena un millesimo sopra a quello registrato ai campionati italiani di due settimane fa), ma non è bastato per superare lo scoglio del primo turno.

Nonostante una gara in crescita, con evidente miglioramento negli ultimi metri, la 25enne tesserata con l’Atletica Libertas Livorno è stata anticipata da Ewa Swoboda (7’’14, Polonia), Rani Rosius (7’’16, Belgio), Geraldine Frey (7’’19, Svizzera), Jael Bestué (7’’25, Spagna) e Julia Heriksson (7’’27, Svezia).Alle sue spalle, invece, l’austriaca Magdalena Lindner (7’’33) e la greca Rafailia Spanoudaki-Chatziriga (7’’41).

L’amarezza per essere stata l’unica azzurra a non aver passato il turno, a differenza di Zaynab Dosso e Gloria Hooper, è comunque cancellata dai progressi del suo percorso anche in vista dei prossimi mesi. Tanto da sfoggiare un bel sorriso anche durante l’intervista con Rai Sport: “Sono molto fiduciosa per la stagione outdoor e prometto che sarà un’altra cosa. Grazie a tutti”.