Castello: Carlo Capelli entra in Forza Italia, con lui altri 40 di Civiltà Castellana

Carlo Capelli si candida a guidare la sezione di Castel San Giovanni di Forza Italia. Sabato 22 marzo, in occasione del congresso locale, l’ex sindaco anima del movimento civico Civiltà Castellana presenterà la sua candidatura. Insieme a lui altri 40 iscritti allo stesso movimento aderiscono al partito di Silvio Berlusconi e la scelta non è indolore.

Un piccolo terremoto politico

Capelli siede in consiglio comunale a Castel San Giovanni in minoranza tra le fila del movimento civico, Civiltà Castellana, nato un ventennio fa attorno alla sua figura. Con lui siedono anche Tommaso Greco e Roberta Bargiggia, mentre Forza Italia siede in maggioranza, a sostegno della sindaca Valentina Stragliati. “A scanso di equivoci – dice Capelli – non entriamo in maggioranza. Il mio passaggio a Forza Italia, insieme a Tommaso Greco e una quarantina di iscritti, è da leggersi in chiave politica. Amministrativamente continueremo a dare il nostro contributo con Civiltà Castellana”.

Posizioni diverse

Ma c’è chi, come Bargiggia, non condivide la scelta di entrare nel partito azzurro. “Ho scelto di non aderire a nessun partito politico e di continuare a portare avanti il mio mandato come rappresentante civico, un impegno che resta saldamente ancorato ai miei valori di indipendenza e autonomia” dice la consigliera di Civiltà Castellana. “Il mio impegno in consiglio comunale rimane centrato esclusivamente sulla rappresentanza dei cittadini e su un agire per il benessere dei cittadini e della nostra comunità”.

L’intervento del coordinatore provinciale di Forza Italia

“A Castel San Giovanni – dice Marcello Minari – si crea una situazione anomala, ma bisogna tenere ben distinta ciò che é l’attività di Forza Italia a livello politico, anche locale, dal ruolo di Civiltà Castellana, che resta una realtà distinta da Forza Italia”.

“Non c’e e non ci sarà – aggiunge Minari – volontà da parte di Forza Italia di minare gli equilibri della maggioranza nella lista civica del sindaco Stragliati, sostenuta dal centrodestra alle scorse elezioni. Personalmente ritengo che il centrodestra, inteso come bacino di elettori, a Castello abbia bisogno di essere ricompattato con la politica e che quanto accaduto l’anno scorso sia stato un messaggio chiaro anche per i partiti, oltre che per i candidati, da non sottovalutare”.

“Sappiamo che a qualcuno potrà non piacere questo nuovo corso, ma come noi abbiamo rispettato le legittime scelte delle persone e dei nostri alleati in passato, chiediamo che lo stesso rispetto ci sia ora verso questa legittima evoluzione del nostro movimento politico”.

