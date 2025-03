Castello, Carlo Capelli eletto alla guida della segreteria di Forza Italia

Carlo Capelli è stato eletto alla guida della segreteria di Forza Italia a Castel San Giovanni, La sua è stata l’unica candidatura presentata durante le votazioni congressuali tenutesi al centro culturale di via Mazzini. Capelli è il primo segretario che guida la sezione di Forza Italia in una veste istituzionalizzata, visto che fino ad oggi tale figura non era formalizzata.

Due ruoli “ma nessun conflitto”

Sulla doppia veste di segretario di un partito che in consiglio comunale siede in maggioranza, e di consigliere di minoranza in quota Civiltà Castellana, Capelli ha ribadito “Un conto è la veste politica, e quindi di segretario di Forza Italia, un altro conto è il piano amministrativo locale che è quello su cui Civiltà Castellana lavora e su cui continuerà a dare il suo contributo. Le due cose non sono in conflitto”. Il coordinatore provinciale, Marcello Minari ha ribadito: “Non c’è nessuna volontà di mettere in difficoltà i nostri alleati”.

Vice segretaria Federica Ferrari

La lista che ha appoggiato Carlo Capelli alla guida della segreteria locale di Castelsangiovanni si compone di 15 persone, tra cui Federica Ferrari già nominata vice di Capelli. Ferrari è stata assessora in comune a Castello ai tempi della giunta guidata da Lucia Fontana e alle ultime regionali si era candidata con Forza Italia.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’