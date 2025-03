Castello, schiarita tra Comune e Cisl: “Garantita continuità occupazionale”

Arriva una schiarita nei rapporti tra l’amministrazione comunale di Castel San Giovanni e la Cisl funzione pubblica. Dopo le polemiche seguite al botta e risposta che aveva avuto al centro la condizione dei lavoratori (dipendenti di cooperativa) che si occupano del sostegno scolastico ai bambini disabili, ora i toni si sono riappacificati. Questo almeno pare di capire dalla nota congiunta in cui si parla di “incontro serrato ma collaborativo”.

Al centro la questione dei lavoratori delle cooperative

In vista della stesura del nuovo appalto per la gestione del servizio di sostegno scolastico ai bambini disabili, il sindacato, per bocca di Roberto Roberti, aveva chiesto maggiori tutele per i lavoratori. Ne era nato un botta e risposta con la sindaca Valentina Stragliati che non aveva mandato giù dichiarazioni che parlavano di “criticità che ancora permangono rispetto alla tenuta dell’appalto”

Promessa di maggiori garanzie

Al temine dell’incontro con la Cisl è arrivata la rassicurazione: “Il Comune – si legge nella nota – nei limiti delle risorse comunali, si impegnerà a garantire la continuità occupazionale nel corso dell’anno del personale della cooperativa che si aggiudicherà l’appalto” .