Lezione con sorpresa, si collega il viceministro dell’Istruzione

Lezione a distanza davvero speciale per gli scolari di Travo. In collegamento con i bambini, al posto dell’insegnante, è comparsa a sorpresa Anna Ascani, viceministro dell’Istruzione.

Dal computer di casa sua, ogni giorno, il viceministro si collega con una scuola italiana. La Ascani è infatti in isolamento fiduciario e precauzionale perché è entrata in contatto con Nicola Zingaretti, segretario del Pd, risultato contagiato.

A Travo la visita “virtuale” è trascorsa veloce e piacevole. “In questi giorni ho ripreso una delle mie passioni: i libri”, ha spiegato la Ascani per rompere il ghiaccio con i ragazzini durante la lezione online tenuta dall’insegnante Vittoria Volterrani del plesso di Travo – Istituto comprensivo di Bobbio. Il viceministro ha voluto ringraziare tutti i docenti: “Grazie al loro impegno la scuola non si ferma e si frequenta anche a distanza”. L’insegnante Volterrani ha quindi invitato la Ascani a Travo.

I bambini hanno colto al volo l’occasione per chiedere aiuto al viceministro: “Vorremmo tanto un giardino per la nostra scuola”. Intanto il dirigente scolastico Luigi Garioni si è attivato perché tutti quanti nel comprensorio siano nelle condizioni di avere un supporto digitale.