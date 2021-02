Sci Club Bobbio: premiati dalla Federazione atleti e dirigenti

Per un impegno lungo decenni

La commissione nazionale benemerenze della Federazione italiana sport invernali (Fisi), esaminate le proposte pervenute e consultati i comitati regionali e provinciali, ha deciso di assegnare i “distintivi al merito personali” relativi alla stagione 2019/2020. Grande soddisfazione per lo Sci Club Bobbio, destinatario di ben sei riconoscimenti; atleti di lunga data, allenatori, maestri, dirigenti, in ogni caso grandi sostenitori della mission del club, premiati per un impegno lungo decenni.

Antonio Buttafava, classe 1968, un’infanzia sugli sci, consigliere dal 2002, ha svolto il ruolo di maestro per giovani e bambini, per skiroll e sci nordico, insegnando loro la tecnica e facendoli appassionare allo sport. Dal 1998 collabora con la Società partecipando all’organizzazione delle manifestazioni e supportando lo staff tecnico nella crescita dei bambini.

Riccardo Caviglia, classe 1934, dal 1970 collabora con lo S.C. Bobbio partecipando all’organizzazione delle manifestazioni. Segue un gruppo di giovani appassionati sportivi per farli crescere nel mondo dello sci nordico e skiroll. Svolge il ruolo di accompagnatore per atleti non vedenti ed è attento alle tematiche di disabilità e diversità nel mondo degli adolescenti.

Christian Fraschetta, classe 1974, dal 1992 collabora con lo S.C. Bobbio partecipando all’organizzazione delle manifestazioni e supportando lo staff tecnico nella crescita dei bambini. Dal 2019 è direttore di gara per lo Sci nordico. Dal 2002 è consigliere e dal 2010 vicepresidente S.C. Bobbio. Dirigente sportivo con ruolo di rilievo a livello locale.

Diego Maranetto, 1958, iscritto all’albo dei tecnici nazionali dal 1990, dal 1994 ricopre il ruolo di tecnico allenatore di secondo livello, dal 2000 collabora con lo S.C. Bobbio e partecipa all’organizzazione delle manifestazioni supportando lo staff tecnico nella crescita dei bambini nel settore fondo. Dirigente sportivo con ruolo di rilevo a livello locale.

Italo Morandi, 1950, da sempre sugli sci, insegna ai bambini propedeutica per lo sci e lo skiroll e li educa con i sani principi sportivi della lealtà e del rispetto dei compagni. Dal 1980 collabora con la Società partecipando all’organizzazione delle manifestazioni e supportando lo staff tecnico nella crescita dei bambini. Dirigente sportivo con ruolo di rilievo a livello locale.

Geo Pasquali, 1962, dal 1980 collabora con il club per lo sci fondo partecipando all’organizzazione delle manifestazioni e supportando lo staff tecnico nella crescita dei bambini. Dal 1994 ricopre il ruolo di tecnico allenatore, di 2° e poi di 3° livello. Dirigente sportivo con ruolo di rilievo a livello locale.