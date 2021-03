Entro l’anno in libreria i romanzi vincitori del concorso Giana Anguissola

I romanzi che nel 2020 si sono classificati al primo e al secondo posto al Concorso letterario nazionale Giana Anguissola di Travo hanno trovato una casa editrice ed entro l’anno, salvo imprevisti, arriveranno in libreria.

“Una notizia che ci rende molto felici – è il commento dell’assessora alla Cultura del Comune di Travo Roberta Valla -, oltre che il segnale che il nostro concorso, nato per ricordare e valorizzare la scrittrice Giana Anguissola, sta acquistando un ruolo significativo nel panorama editoriale per ragazzi”.

Il romanzo Chi li ha visti? di Emanuela Da Ros, che ha vinto l’edizione 2020 aggiudicandosi il primo premio, sarà pubblicato in ottobre da Piemme Editore. L’autrice, che in passato si è meritata altri premi e pubblicato con importanti case editrici, ci ha raccontato di aver presentato la sua opera al Concorso dopo aver letto la notizia su Andersen e per il fatto di aver molto amato, da ragazzina, i libri di Giana Anguissola.

“Sono arrivata a Travo senza conoscere l’esito finale del concorso, con una gioiosa eccitazione – è il suo ricordo – , e mi sono vista abbracciare da un borgo meraviglioso. Ero emozionata e felice di essere lì, nel paese di Giana. Era abbastanza. E poi è arrivato il Premio: una commossa, grandissima, soddisfazione”.

Anche la seconda classificata nel 2020, la siciliana Malusa Kosgran, ha di recente firmato un contratto con un’importante casa editrice. Il suo romanzo 11 dovrebbe uscire per Lapis Edizioni. “Ci sto lavorando con l’editore e una editor molto brava, la grande autrice di narrativa per ragazzi Luisa Mattia – racconta -. Rispetto al manoscritto che ha partecipato al concorso sto dettagliando alcune parti, ragionando sul titolo e, se tutto va bene, il libro dovrebbe uscire entro l’anno”.

Il Concorso Giana Anguissola, promosso dal Comune di Travo e realizzato in collaborazione con La Rivista Andersen, ha ricevuto in questi giorni il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna e della Provincia di Piacenza.

Ricordiamo a tutti le autrici e gli autori che per partecipare all’edizione 2021 del concorso c’è tempo fino al 22 maggio. Le sezioni del concorso sono due: Romanzi (9-12 anni), Racconti (6-9 anni). Primo premio 1.500 euro. Le informazioni e i moduli necessari per partecipare sono disponibili sul sito gianaanguissolatravo.it.