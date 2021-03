Intervento urgente al ponte di rio Guardarabbia a Statto: chiuso per un mese

Dovrà essere chiuso per un mese il ponte sul rio Guardarabbia lungo la provinciale di Statto, un paio di curve prima di Travo. La decisione è stata presa dalla Provincia che nel corso della campagna di monitoraggio avviata da alcuni mesi ha stretto la lente su tutti i viadotti del territorio – 378 quelli di sua competenza – e guardato dentro le crepe di ciascuno, intervenendo dove necessario. Dopo Travo e Statto, tocca ora andare sotto i ferri al ponte sull’affluente del Trebbia: per l’intervento urgente di manutenzione straordinaria la Provincia attinge ancora a risorse proprie, per un totale di 120mila euro che porteranno alla realizzazione di una nuova soletta e barriere di sicurezza. Sulla provinciale 40 quindi, come si legge nella delibera del dirigente Davide Marenghi, la circolazione sarà interrotta a tutte le categorie di veicoli precisamente dal chilometro 14+040 al chilometro 14+110, dal 6 aprile alle ore 8, quindi subito dopo Pasqua, fino alle ore 19 del 7 maggio.

“Sono stati programmati interventi urgenti di manutenzione del ponte ma nell’ambito dei lavori non può essere garantita la transitabilità, in idonee condizioni di sicurezza, del tratto di strada sovrastante il manufatto”, spiega nella delibera il dirigente Marenghi. “Per questo disponiamo l’interruzione della circolazione dal 6 aprile al 7 maggio e chiediamo alla ditta che eseguirà i lavori, la “Edilgiemme srl” di Bobbio, di segnalare adeguatamente l’interruzione e deviazione della circolazione”.

La zona è da tempo soggetta a frane che negli anni hanno richiesto più interventi per cercare di drenare il territorio con bypass idraulici e tubature, soprattutto per far defluire correttamente il torrente Guardarabbia che dieci anni fa aveva causato un massiccio dissesto nella vicina frazione di Pilè.