Dal trekking al canyoning: il progetto “Altra Valtrebbia” che coinvolge quattro comuni

Una Val Trebbia da amare, una Val Trebbia tutta da scoprire e non solo d’estate. Con questo mantra è nato un nuovo progetto di promozione turistica dal nome “Altra Valtrebbia”, capace di coinvolgere i comuni di Corte Brugnatella, Cerignale, Ottone e Zerba con l’obiettivo di valorizzare e promuovere la parte più selvaggia della valle che fece innamorare Hemingway.

La presentazione del progetto è avvenuta questa mattina, 9 luglio, nel palazzo della Provincia. Presenti i rappresentanti delle agenzie coinvolte: Roberto Rossi di Idm, Gabriele Balordi di Cocò Comunicazione e Andrea Baldini di Bewonder. Oltre a loro anche il vicesindaco di Ottone Lucia Girometta, promotrice dell’iniziativa.

LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA PER L’ESTATE – Otto appuntamenti con “Trekking Walk The Nature” (17-18-24 luglio, 7-8-21-28-29 agosto), due con il canyoning ad Ottone (14-25 luglio), due di E-Bike con BobbioRide (luglio-agosto) e alcuni di canoa a Marsaglia, fiume permettendo. Domenica 18 luglio ecco il “Citroen-Burton tour”: una trentina di mezzi si ritroveranno per un percorso lungo la valle che riunisce suggestioni paesaggistiche e motoristiche.

Negli scorsi giorni intanto, tre dei quattro comuni coinvolti hanno ospitato un tour con giornalisti e blogger, che hanno potuto visitare, vivere e degustare gli aspetti più interessanti dei borghi di montagna.